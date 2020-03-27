В МВФ сообщили о начале рецессии мировой экономики

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27 марта 2020, 18:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в пятницу, 27 марта, в ходе видеобрифинга сделала важное заявление. По ее словам, мировая экономика вошла в рецессию.

Кристалина Георгиева уточнила, что речь в настоящий момент идет о рецессии "такой же ужасной или даже хуже", чем в 2009 году.

Директор-распорядитель МВФ подчеркнула, что восстановление экономики прогнозируется лишь в 2021 году, но только в том случае, если удастся справиться с коронвирусом нового типа по всему миру и предотвратить проблемы с ликвидностью.