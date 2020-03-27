Эксперты предрекли быстрое восстановление рынка труда после кризиса

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27 марта 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Эксперты рассказали, как работодатели будут справляться с последствиями падения курса рубля и пандемии коронавируса.

Так, экономист Елена Варшавская добавила, что в этой ситуации спрос на рынке труда будет снижаться, ведь закрывается огромное количество предприятий, в сфере услуг в первую очередь.

«В мире существует три альтернативы сокращения издержек работодателя: сокращать численность работников, то есть их увольнение; урезать зарплаты; сокращать продолжительность рабочего времени через отправку в отпуска или сокращение рабочего дня», - добавила она.