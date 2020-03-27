Банки просят разъяснить новую политику налогообложения вкладов

Аргументы Недели → Экономика 13+

27 марта 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

фото: pixabay.com

Ассоциация банков России (АБР) направила письмо председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной о том, что с 25 марта увеличилось число заявлений клиентов о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов. Причиной такого ажиотажа стало заявление Владимира Путина о взимании налога 13 % с доходов по вкладам свыше 1 млн руб.

«Отсутствие в публичном пространстве комментариев, разъясняющих порядок, сроки, а главное - информацию о плательщиках этого налога, создало почву для распространения различных версий и слухов его реализации», - говорится в сообщении ассоциации.

Авторы письма считают, что недостаток информации может спровоцировать «набег» на банки, первые признаки которого уже можно заметить. В таком случае АБР просит разъяснить правила взимания налога, а также запустить валютное РЕПО под ценные бумаги или открыть беззалоговые кредитные линии для поддержки банков, не входящих в перечень системно значимых организаций, на период кредитных каникул пострадавших от коронавируса организаций.

Ранее Дмитрий Песков разъяснил предложение Владимира Путина ввести налог 13% на доходы по вкладам от одного миллиона рублей.