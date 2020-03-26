В Кремле объяснили схему взимания налога 13% с доходов по вкладам

Аргументы Недели → Общество 13+

26 марта 2020, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков разъяснил предложение главы государства ввести налог 13% на доходы по вкладам от одного миллиона рублей. Пресс-секретарь президента рассказал доступно: «Если у вас на счету лежит 1 млн рублей и вы получаете 10% в банке, то вы получаете 100 тысяч рублей в год — проценты от вашего вклада.

Раньше эти 100 тысяч рублей не облагались налогом, теперь имеется в виду, что со 100 тысяч вы заплатите 13%, то есть 13 тысяч рублей». Песков подчеркнул, что «речь идёт об одном конкретно взятом счёте», а не о совокупности, - передаёт RT.

Напомним, президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам предложил ввести налог 13% на доходы по вкладам и ценным бумагам, если общий объём таких активов у гражданина превышает 1 млн рублей.

В середине марта исполняющий обязанности управляющего томским отделением Банка России Алексей Чернов заявил, что объём вкладов жителей Томской области в 2019 году увеличился на 8% и достиг 145 млрд рублей. По его данным, в составе привлечённых ресурсов банков вклады населения по-прежнему являются основным источником. Их доля в последние два года оставалась на уровне 70%.