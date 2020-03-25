Курс доллара снизился до 78 рублей

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25 марта 2020, 10:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"д

рубли, pixabay.com

В среду, 25 марта, в начале торгов рубль уверенно рос к доллару и незначительно – к евро. Согласно последней информации Московской биржи, курс доллара сегодня утром снизился до 78 рублей.

К 10:23 по московскому времени курс доллара расчетами "завтра" упал на 25 копеек – до 78,02 рубля. При этом он уже достигал отметки 77,93 рубля, преодолев впервые с 20 марта планку в 78 рублей.

Курс евро снизился на четыре копейки – до 84,44 рубля.

Напомним, на фоне увеличения стоимости нефти российская валюта пошла в рост. С утра цена майских фьючерсов на североморскую смесь марки Brent выросла на 3,17 процента – до 28 долларов за баррель. Нефть марки WTI увеличилась в цене на 3,75 процента и достигла показателя 24,91 доллара за баррель.