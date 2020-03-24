ЦБ немного понизил официальные курсы доллара и евро

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24 марта 2020, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

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Центробанк России снизил официальный курс доллара на 25 марта на 2,03 рубля. Курс американской валюты на завтра - 78,8493 руб. Курс евро понижен на 1,28 рубля и составит 85,4253 руб.

Во вторник, 24 марта, в ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 79 руб. Евро торгуется около 85,5 руб. Индексы Московской биржи и РТС выросли на 6,2 и 8,4% соответственно.

Накануне, 23 марта, ЦБ и повысил курс доллара и курс евро на 24 марта более чем на два рубля. Центробанк установил на 24 марта официальный курс доллара - 80,8815 рубля. Это на два рубля 83,72 копейки выше предыдущего уровня.

Официальный курс европейской валюты ЦБ поднял на два рубля 54,98 копейки. Курс евро на 24 марта составляет 86,705 рубля.