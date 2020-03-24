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ЦБ немного понизил официальные курсы доллара и евро

, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

ЦБ немного понизил официальные курсы доллара и евро
pexels.com

Центробанк России снизил официальный курс доллара на 25 марта на 2,03 рубля. Курс американской валюты на завтра - 78,8493 руб. Курс евро понижен на 1,28 рубля и составит 85,4253 руб.

Во вторник, 24 марта, в ходе торгов на Московской бирже курс доллара опустился ниже 79 руб. Евро торгуется около 85,5 руб. Индексы Московской биржи и РТС выросли на 6,2 и 8,4% соответственно.

Накануне, 23 марта, ЦБ и повысил курс доллара и курс евро на 24 марта более чем на два рубля. Центробанк установил на 24 марта официальный курс доллара - 80,8815 рубля. Это на два рубля 83,72 копейки выше предыдущего уровня.

Официальный курс европейской валюты ЦБ поднял на два рубля 54,98 копейки. Курс евро на 24 марта составляет 86,705 рубля.

ИЧ

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