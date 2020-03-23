ЦБ повысил курс доллара и курс евро на 24 марта

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23 марта 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Банк России повысил курс доллара и курс евро на 24 марта более чем на два рубля. Центробанк установил на 24 марта официальный курс доллара - 80,8815 рубля. Это на два рубля 83,72 копейки выше предыдущего уровня.

Официальный курс европейской валюты ЦБ поднял на два рубля 54,98 копейки. Курс евро на 24 марта составляет 86,705 рубля.

Сегодня, в понедельник, 24 марта, на торгах на Московской бирже курс доллара, по данным на 13:50 мск, повысился на 0,9%, до 80,64 рубля, курс евро - на 0,8%, до 86,1 рубля.

Ранее нефть падала в цене на открытии сегодняшних торгов почти на восемь процентов.