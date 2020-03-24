Чубайс считает, что раздавать деньги людям из-за коронавируса нужно, но только нуждающимся

Аргументы Недели → Экономика 13+

24 марта 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели» ]

Aнатолий Чубайс, фото: Аnatoly Lomokhov /globallookpress.ru

Анатолий Чубайс считает, что раздавать деньги людям в сложившейся из-за коронавируса ситуации правильно, но в России это надо делать выборочно. По словам Чубайса, раздать деньги в период сложной ситуации идея очень популярная, обсуждаемая, в ряде стран.

По его мнению, в России действовать аналогично правильно, но все-таки нужно выбрать подход. Но, как полагает Чубайс, раздавать всем - неправильно. "Есть категории, которые по-настоящему нуждаются, по-настоящему требуют поддержки. Вот это вот правильно", - сказал глава "Роснано" Анатолий Чубайс в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" .

США стали одной из стран, где самое большое число заразившихся коронавирусом. Американские власти среди мер поддержки экономики планируют выплаты налогоплательщикам в 1 тысячу долларов на взрослого и 500 долларов на ребенка. Министр финансов США Стивен Мнучин подсчитал, что семья их четырех человек - два родителя и двое детей - сможет получить три тысячи долларов.

Глава "Роснано" считает, что в этом году мировая экономика может показать спад, скорее всего, не будет даже минимального роста. Миллионы людей из-за эпидемии коронавируса могут потерять работу.