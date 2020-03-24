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Аналитик предупредил о возможности второй волны «нефтяного шока»

, 10:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Аналитик предупредил о возможности второй волны «нефтяного шока»
добыча нефти, pixabay.com
Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что может произойти вторая волна "нефтяного шока".
 
По мнению эксперта, если к апрелю страны-участницы действовавшего ранее соглашения ОПЕК+ приступят к увеличению объемов добычи нефти, цены могут упасть ниже 20 долларов за баррель.
 
Игорь Юшков в беседе с Радио Sputnik уточнил, что для РФ ситуация с дешевой нефтью является неприятной, однако страна располагает подушкой безопасности в виде Фонда национального благосостояния. Специалист подчеркнул, что бюджет страны рассчитан из 42,4 доллара за баррель среднегодовой цены. Он напомнил, что в январе нефть стоила 60 долларов за баррель, в феврале цены также были относительно высокими – лишь в марте начался период падения.
 
Юшков отметил, что во втором полугодии ожидается восстановление спроса и цен на нефть. В этом случае среднегодовая цена на "черное золото" за 2020 год может превысить 42,4 доллара за баррель, вследствие чего у России есть шанс остаться в бездефицитной зоне бюджета.
ЕТ

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