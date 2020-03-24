Аналитик предупредил о возможности второй волны «нефтяного шока»

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что может произойти вторая волна "нефтяного шока".

По мнению эксперта, если к апрелю страны-участницы действовавшего ранее соглашения ОПЕК+ приступят к увеличению объемов добычи нефти, цены могут упасть ниже 20 долларов за баррель.

Игорь Юшков в беседе с Радио Sputnik уточнил, что для РФ ситуация с дешевой нефтью является неприятной, однако страна располагает подушкой безопасности в виде Фонда национального благосостояния. Специалист подчеркнул, что бюджет страны рассчитан из 42,4 доллара за баррель среднегодовой цены. Он напомнил, что в январе нефть стоила 60 долларов за баррель, в феврале цены также были относительно высокими – лишь в марте начался период падения.