Эксперт рассказал, на сколько вырастет ЖКХ при «удаленке»

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19 марта 2020, 08:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Аналитик Юрий Мельников рассказал, на сколько переход на удаленную работу повысит стоимость ЖКХ. По словам эксперта, москвичам придется больше платить.

Мельников отметил, что количество потребляемого офисами электричества варьируется в широких пределах. «Для России можно считать средним уровнем около 100 кВт.ч на квадратный метр площади в год. Если принять, что одному сотруднику для комфортной работы нужно 5 квадратных метров площади, то в месяц на 1 человека будет приходиться примерно 42 кВт.ч», - сосчитал эксперт. Он отметил, что в случае если каждый работник начнет потреблять столько электричества дома, то платежка в среднем увеличится на 200 рублей.