В России могут ввести новый трудовой режим

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18 марта 2020, 21:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Известия

Фото: pixabay.com

В России могут ввести новый рабочий режим неполной дистанционной занятости, при котором сотрудники смогут совмещать работу в офисе и дистанционный труд. В настоящее время российское законодательство позволяет выбирать лишь один из двух форматов.

Сообщается, что обсуждение нового трудового режима может пройти в марте в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которую возглавляет Татьяна Голикова.

Соответствующие поправки в Трудовой кодекс позволят легализовать дистанционную работу сотрудников, прибегнуть к которой из-за пандемии коронавируса пришлось многим компаниям.