В России могут ввести новый трудовой режим

В России могут ввести новый рабочий режим неполной дистанционной занятости, при котором сотрудники смогут совмещать работу в офисе и дистанционный труд. В настоящее время российское законодательство позволяет выбирать лишь один из двух форматов.
Сообщается, что обсуждение нового трудового режима может пройти в марте в Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, которую возглавляет Татьяна Голикова.
Соответствующие поправки в Трудовой кодекс позволят легализовать дистанционную работу сотрудников, прибегнуть к которой из-за пандемии коронавируса пришлось многим компаниям.