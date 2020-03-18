Эксперт объяснил, почему в России не дешевеет бензин

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18 марта 2020, 15:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Падение стоимости нефти не привело к снижению цен на бензин и дизельное топливо. Эксперт Евгений Тыртов перечислил причины, почему в сложившейся ситуации с нефтью бензин в России сохранил свою стоимость.

«С падением нефтяных котировок снизились и внешние цены на моторные топлива. Но соответствующего падения внутренних цен не произошло по нескольким причинам. Во-первых, сильно вырос курс доллара, благодаря чему падение внешних цен при пересчете в рубли стало менее значительным», - объяснил он.

Второй причиной, по мнению специалиста, стали компенсации для нефтеперерабатывающих заводов, которые из-за снижения стоимости нефти потеряли значительную прибыль. Сохраняя цены на бензин, они компенсируют потери.