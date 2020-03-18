Рубль может не выдержать стоимости нефти в 25 долларов

Аргументы Недели → Экономика 13+

18 марта 2020, 13:50 [ «Аргументы Недели» ]

Сегодня цена бочки нефти составляет порядка 1800 рублей против 2500 рублей ранее. Зарубежные эксперты считают, что в скором будущем стоимость доллара может составить 100 рублей.



Неизменной остаётся ситуация и с коронавирусом, соответственно, укрепления курса рубля ожидать не приходится. Аналитики называют разные сценарии развития ситуации, вплоть до обвала курса как во время кризиса 2008 года.



Пока стоимость одного барреля нефти находится на уровне 29 долларов, рубль остаётся в зоне риска. Большое влияние на цену нефти оказывают иностранные инвестиции. Если зарубежные компании начнут уходить с российского рынка, тогда падение рубля будет продолжаться. Благодаря валютным интервенциям Центрального Банка рубль может отбиваться от доллара, но после 80 рублей ситуация становится критической.



Даже если коронавирус будет полностью побеждён, он запустил цепную реакцию, которая оказала негативное воздействие на экономики практически всех государств в мире. Турецкая лира, так же как и российский рубль, находится в тяжёлом положении. Крайне удручающее экономическое положение может возникнуть в развивающихся странах, чья экономика держится на нефтегазовых доходах.



