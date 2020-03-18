Эксперт: ситуация в экономике развивается по рисковому сценарию

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18 марта 2020, 13:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Банк России, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Кандидат экономических наук, доцент Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Александр Аршавский прокомментировал рост курса валют. Ранее сегодня курс доллара превысил отметку в 79 рублей.

Аршавский уточнил, что в основных направлениях денежно-кредитной политики у Банка России есть вариант рискового сценария развития экономики и сейчас ситуация разворачивается именно по этому сценарию, передает Радио Sputnik.

Эксперт напомнил, что ЦБ ранее указал, что предельным значением для курса доллара будет являться 80 рублей – после этого регулятор начнет принимать серьезные меры. По мнению экономиста, Центробанк уже должен включиться в борьбу, так как курс приблизился к установленной планке.