Эксперт: ситуация в экономике развивается по рисковому сценарию

Кандидат экономических наук, доцент Высшей школы финансов и менеджмента РАНХиГС Александр Аршавский прокомментировал рост курса валют. Ранее сегодня курс доллара превысил отметку в 79 рублей.
Аршавский уточнил, что в основных направлениях денежно-кредитной политики у Банка России есть вариант рискового сценария развития экономики и сейчас ситуация разворачивается именно по этому сценарию, передает Радио Sputnik.
Эксперт напомнил, что ЦБ ранее указал, что предельным значением для курса доллара будет являться 80 рублей – после этого регулятор начнет принимать серьезные меры. По мнению экономиста, Центробанк уже должен включиться в борьбу, так как курс приблизился к установленной планке.