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Курс доллара впервые с 2016 года поднялся выше 79 рублей

, 10:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Курс доллара впервые с 2016 года поднялся выше 79 рублей
доллары, pixabay.com
Утром в среду, 18 марта, стало известно, что курс доллара поднялся и превысил отметку 79 рублей. Согласно последней информации Московской биржи, такие показатели зафиксированы впервые с февраля 2016 года.
 
Впоследствии, по состоянию на 10:08 по московскому времени, курс американской национальной валюты снизился до 76,26 рубля. Что касаться курса евро, то он сегодня утром составил 84,7 рубля.
 
Отмечается также, что стоимость нефти марки Brent сегодня утром потеряла 1,4 процента и снизилась до 28,32 доллара за баррель.
ЕТ

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