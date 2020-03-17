17 марта курс доллара и евро пошел на спад

Аргументы Недели → Экономика 13+

17 марта 2020, 12:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

СМИ со ссылкой на данные Московской биржи сообщили, что на открытие торгов во вторник, 17 марта, курс доллара и евро снизился по сравнению с показателями закрытия.

Согласно источнику, в 10 утра доллар стоил 74,1 рубля, что на 55 копеек меньше, чем вечером в понедельник, в следующий час показатель опустился до 73,5 руб.

Кроме того, евро на время открытия подешевел на 84 копейки, что составило 82,58 руб., а в следующий час показатель упал до 81,8 руб.

По официальным данным Центрального банка РФ, 17 марта евро стоит 82,7471 рубля, а доллар - 74,1262 рубля, пишет газета «Свободная пресса».

Ранее политический эксперт назвал основное преимущество Российской Федерации в развернувшейся нефтяной войне с Саудовской Аравией.