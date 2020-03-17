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Экономист оценил прогноз агентства S&P о возможности глобальной рецессии из-за коронавируса

, 19:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Экономист оценил прогноз агентства S&P о возможности глобальной рецессии из-за коронавируса
рецессия, pixabay.com

Доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Твердохлеб оценил прогноз агентства S&P о глобальной рецессии из-за коронавируса.

По словам эксперта, в условиях нестабильной экономической ситуации в мире следует рассматривать возможность проявления рецессии в некоторых государствах.

Юрий Твердохлеб уточнил, что, несмотря на сложность сложившихся обстоятельств, международное сообщество в настоящий момент ведет активную работу, чтобы максимально стабилизировать экономику. Для минимизации влияния коронавирусной инфекции на экономические процессы следует пресечь панические настроения у населения, а также принять всевозможные меры для установки контроля над заболеванием, считает специалист.

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