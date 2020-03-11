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В Минфине не ожидают снижения цен на бензин в России в связи с обвалом нефтяных котировок

, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Минфине не ожидают снижения цен на бензин в России в связи с обвалом нефтяных котировок
заправка автомобиля, pixabay.com

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов утром в среду, 11 марта, заявил, что в ведомстве не ожидают снижения или увеличения цен на бензин в России на фоне волатильности на рынке нефти.

Ранее аналогичную точку зрения высказал министр энергетики России Александр Новак, который заявил, что стабильность цен на топливо обусловлена тем, что в налоговой системе РФ действует специальный демпфирующий механизм, позволяющий нивелировать колебание цен на мировых рынках в стоимости топлива.

Напомним, с прошлой недели нефтяные котировки падают на фоне того, что странам ОПЕК+ не удалось договориться о продлении сокращения добычи после марта.

ЕТ

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