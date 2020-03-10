Специалист прокомментировал рост мировых цен на нефть

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10 марта 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

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Эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал сообщение о том, что мировые цены на нефть растут. Мужчина отметил: можно ожидать второй волны изменения.

В разговоре с RT специалист подчеркнул: в моменте нефть марки Brent падала до $31 за баррель, в то время как до объявления о срыве соглашения ОПЕК+ она снижалась до $45, но в основном была около $47—48 за баррель. Это считалось низкой ценой, которая сейчас корректируется, трейдеры начали скупать фьючерсы. Юшков сказал, что «в прежний коридор мы не войдем».

«Если опять же ни о чём ОПЕК+ не договорится, то с 1 апреля вновь будет падение цен. Потому что сейчас ещё действуют квоты по добыче для ОПЕК+, а с 1 апреля никаких ограничений, по крайней мере, на сегодняшний день, нет. Вот до начала апреля будем колебаться…»,— заключил аналитик.

Ранее журналист Дмитрий Киселев призвал граждан не паниковать из-за изменения стоимости нефти. Он рассказал о козырях, которые есть у России.