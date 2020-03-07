В Альфа-банке без предупреждения заблокировали карты некоторых клиентов

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7 марта 2020, 14:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Ведомости

Фото: pixabay.com

Некоторые клиенты Альфа-банка столкнулись с внезапной блокировкой карт. В банке ситуацию подтвердили и объяснили, что номера некоторых карт оказались скомпрометированы, что поставило под угрозу сохранность денежных средств.

«Мы получили информацию от платежной системы, что карта могла быть скомпрометирована, и поэтому пользоваться ей небезопасно. Чтобы защитить деньги и сэкономить время, мы сами перевыпустили карты», - объяснили в Альфа-банке.

В финансовой организации признались, что произошедшее стало сюрпризом и для них самих. При этом точное количество заблокированных карт в банке не назвали.