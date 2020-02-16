В Центробанке рассказали, у кого чаще всего крадут деньги с карты

//Экономика 13+

16 февраля 2020, 20:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: pixabay.com

Заместитель директора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев рассказал, какая категория граждан чаще остальных становится жертвой телефонных мошенников.

По словам эксперта, выбор злоумышленников чаще всего останавливается на экономически активных гражданах в возрасте от 28 до 55 лет. По словам Сычева, в этом возрасте люди готовы расстаться с деньгами, "не сильно задумываясь о последствиях". Чаще всего с карт похищают сумму в пределах 10-15 тысяч рублей.

"Один из видов такого обмана — это использование в соцсетях постов якобы от имени друзей или от имени друзей друзей, что нужна помощь, срочно нужны деньги до зарплаты или на какое-то мероприятие или нужна якобы благотворительная помощь", - отметил Сычев.