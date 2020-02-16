Все новости >>

//Экономика 13+

В Центробанке рассказали, у кого чаще всего крадут деньги с карты

, 20:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

В Центробанке рассказали, у кого чаще всего крадут деньги с карты
Фото: pixabay.com

Заместитель директора департамента Банка России по информационной безопасности Артем Сычев рассказал, какая категория граждан чаще остальных становится жертвой телефонных мошенников.

По словам эксперта, выбор злоумышленников чаще всего останавливается на экономически активных гражданах в возрасте от 28 до 55 лет. По словам Сычева, в этом возрасте люди готовы расстаться с деньгами, "не сильно задумываясь о последствиях". Чаще всего с карт похищают сумму в пределах 10-15 тысяч рублей.

"Один из видов такого обмана — это использование в соцсетях постов якобы от имени друзей или от имени друзей друзей, что нужна помощь, срочно нужны деньги до зарплаты или на какое-то мероприятие или нужна якобы благотворительная помощь", - отметил Сычев.

АБ

//картина дня

В мире

Житель ЛНР дозвонился на украинский телеканал:

Житель ЛНР дозвонился на украинский телеканал: "У нас народ смеется"

Жители ЛНР смеются над украинской властью, сообщил телезритель из Луганской народной республики, дозвонившийся на один из украинских телеканалов. Запись передачи размещена на канале в сервисе Youtube.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала киевские власти оставить претензии на полуостров и не вынашивать "фантомные планы" по созданию новой международной площадки для его возвращения.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала киевские власти оставить претензии на полуостров и не…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Заместитель главы комитета Госдумы по делам семьи и женщин Елена Вторыгина огорчена заявлением священника Дмитрия Смирнова о гражданских женах, сравнив женщин…

//новости ан

//новости ан

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не поставили микрофон на выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, а в наушниках вместо перевода с английского…

Замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская призвала президента Украины Владимира Зеленского забыть о Крыме, провести всеукраинский референдум…

В Москве мужчина напал на прихожан во время утренней службы в храме Святителя Николая в Покровском. Инцидент произошел в воскресенье. Приехавший из Липецкой области…