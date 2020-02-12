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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

//Происшествия 13+

Жительница Москвы лишилась 1,5 млн рублей после "звонка из банка"

, 19:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Агентство городских новостей "Москва"

Жительница Москвы лишилась 1,5 млн рублей после
банковские карты, pixabay.com
Жительница Москвы лишилась полутора миллионов рублей после "звонка из банка". Происшествие, согласно последней информации осведомленных источников, случилось вечером в минувший вторник, 11 февраля.
 
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице, гражданке позвонил злоумышленник, который представился сотрудником кредитной организации. Мошенник обманным путем получил доступ к банковскому счету москвички и похитил более 1,6 миллиона рублей.
 
По факту случившегося к настоящему моменту возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере. Устанавливается личность подозреваемого в совершении преступления.
ЕТ

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