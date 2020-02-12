Жительница Москвы лишилась 1,5 млн рублей после

Жительница Москвы лишилась полутора миллионов рублей после "звонка из банка". Происшествие, согласно последней информации осведомленных источников, случилось вечером в минувший вторник, 11 февраля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице, гражданке позвонил злоумышленник, который представился сотрудником кредитной организации. Мошенник обманным путем получил доступ к банковскому счету москвички и похитил более 1,6 миллиона рублей.