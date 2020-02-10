Все новости >>

Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Общество 13+

Эксперт дал советы по защите от нового способа кражи денег со счетов

, 10:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Эксперт дал советы по защите от нового способа кражи денег со счетов
терминал, pixabay.com

Директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков утром в понедельник, 10 февраля, дал гражданам советы, как защитить себя от нового способа кражи денег со счетов.

Недавно мошенники придумали новый метод похищения денег. Они звонят клиенту банка и спрашивают, в каком отделении и когда клиент хочет закрыть счет, объясняя данный запрос тем, что организация якобы получила заявление на проведение вышеуказанной операции.

Кусков уточнил, что наличие смартфона и банковской карты всегда побуждает нечестных людей "развести" граждан. Он призвал помнить, что обычно настоящие банки и специалисты почти никогда не звонят с такими вопросами. Более того, никакие транзакции или изменения в обслуживании по устному запросу не делаются.

Эксперт порекомендовал быть бдительными и не давать аферистам свои данные. Также следует незамедлительно сообщить в службу безопасности банка, клиентом которого гражданин является, о сложившейся ситуации.

ЕТ

//картина дня

В посольстве России в Таиланде рассказали подробности о погибших детях во время столкновения скоростных катеров у острова Пхукет в Таиланде утром 10 февраля.

В посольстве России в Таиланде рассказали подробности о погибших детях во время столкновения скоростных катеров…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

«Маразмы недели» - антирейтинг «АН», составленный исходя из действий и высказываний политиков, общественников и других публичных людей из России, Украины и не только…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В сети опубликовали видеозапись, на которой запечатлен момент столкновения двух катеров, в результате которого погибли двое детей из России. Ранее сообщалось, что…

//новости ан

//новости ан

В Южной Корее мать встретилась с умершей дочерью с помощью технологии виртуальной реальности. 8-летняя Найон скончалась от лейкемии три года назад, а теперь мать смогла…