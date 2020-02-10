Эксперт дал советы по защите от нового способа кражи денег со счетов

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10 февраля 2020, 10:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

терминал, pixabay.com

Директор информационно-аналитического агентства Telecomdaily Денис Кусков утром в понедельник, 10 февраля, дал гражданам советы, как защитить себя от нового способа кражи денег со счетов.

Недавно мошенники придумали новый метод похищения денег. Они звонят клиенту банка и спрашивают, в каком отделении и когда клиент хочет закрыть счет, объясняя данный запрос тем, что организация якобы получила заявление на проведение вышеуказанной операции.

Кусков уточнил, что наличие смартфона и банковской карты всегда побуждает нечестных людей "развести" граждан. Он призвал помнить, что обычно настоящие банки и специалисты почти никогда не звонят с такими вопросами. Более того, никакие транзакции или изменения в обслуживании по устному запросу не делаются.

Эксперт порекомендовал быть бдительными и не давать аферистам свои данные. Также следует незамедлительно сообщить в службу безопасности банка, клиентом которого гражданин является, о сложившейся ситуации.