Мошенник похитил со счета жительницы Москвы более пяти миллионов рублей

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5 февраля 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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Очередное мошенничество зафиксировано в столице. Злоумышленник обманул женщину и украл с ее счета более пяти миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Известно: во вторник днем в отдел полиции по району Теплый стан обратилась жительница Москвы с заявлением о пропаже денег с банковского счета. Пострадавшая рассказала, что накануне ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом сохранения денежных средств, он убедил женщину скачать на свой телефон программное обеспечение и, воспользовавшись удаленным доступом, похитил 5 миллионов 240 тысяч 196 рублей.

Ранее президент Армении Армен Саркисян утвердил во вторник поправки в закон "Об оперативно-розыскной деятельности. Теперь полиции наряду со Службой национальной безопасности можно прослушивать телефонные переговоры