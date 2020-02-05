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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Мошенник похитил со счета жительницы Москвы более пяти миллионов рублей

, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Мошенник похитил со счета жительницы Москвы более пяти миллионов рублей
pixabay.com

Очередное мошенничество зафиксировано в столице.  Злоумышленник обманул женщину и украл с ее счета более пяти миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. 

Известно: во вторник днем в отдел полиции по району Теплый стан обратилась  жительница Москвы с заявлением о пропаже денег с банковского счета. Пострадавшая рассказала, что накануне ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом сохранения денежных средств, он убедил женщину скачать на свой телефон программное обеспечение и, воспользовавшись удаленным доступом, похитил 5 миллионов 240 тысяч 196 рублей.

Ранее президент Армении Армен Саркисян утвердил во вторник поправки в закон "Об оперативно-розыскной деятельности. Теперь полиции наряду со Службой национальной безопасности можно прослушивать телефонные переговоры

ЕЧ

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