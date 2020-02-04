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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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Полиция Армении теперь может прослушивать телефонные разговоры

, 21:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

Полиция Армении теперь может прослушивать телефонные разговоры
Фотобанк АН

Президент Армении Армен Саркисян утвердил во вторник поправки в закон "Об оперативно-розыскной деятельности. Теперь полиции наряду со Службой национальной безопасности  можно прослушивать телефонные переговоры.

Изначально телефонные разговоры в Армении контролировало лишь оперативно-техническое управление Службы нацбезопасности.

Нововведение позволит сотрудникам органов самостоятельно осуществлять прослушку с использованием собственных технических возможностей и сэкономить время, которое необходимое для обращения в Службу национальной безопасности.

ЕЧ

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