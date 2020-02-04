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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

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В Петербурге по факту смерти двух женщин и двоих мужчин возбуждено уголовное дело

, 17:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

В Петербурге по факту смерти двух женщин и двоих мужчин возбуждено уголовное дело
фото с сайта СКР

В Санкт-Петербурге по факту смерти четырех человек, тела которых со следами укусов обнаружили в столовой на территории бывшей воинской части в историческом районе Коломяги, возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности".

Установлено, что скончались две женщины и двое мужчин без определенного места жительства и занятий. Четыре трупа в заброшенной столовой обнаружил местный житель и вызвал полицию 3 февраля.  На всех четырех трупах обнаружены укусы на кистях рук и на лицах.

По версии следствия, предположительно, смерть людей наступила около трех суток назад. С места изъята канистра с жидкостью темного цвета.

По данным СКР, проведен осмотр места происшествия, в ходе которого была обнаружена канистра с остатками неустановленной спиртосодержащей жидкости. Назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, с целью установления причин смерти группы людей.

ИЧ

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