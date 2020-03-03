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ФРС США из-за коронавируса пошла на экстренные меры. Ставка снижена на экстренном заседании

, 19:30 [ «Аргументы Недели» ]

ФРС США из-за коронавируса пошла на экстренные меры. Ставка снижена на экстренном заседании
фото из соцсети

Федеральная резервная система (ФРС) США во вторник, 3 марта, внепланово понизила базовую процентную ставку. Ставка понижена до уровня 1–1,25%. ФРС опустила ставка на 0,5 п.п.

Решение ФРС о снижении ставки стало внеплановым , заседание было запланировано на 17-18 марта.

Принятие решения в ФРС объяснили распространением коронавирусной инфекции, которое создает дополнительные риски для экономической активности. ФРС в США выполняет функции центрального банка страны.

Накануне заседания ФРС Bloomberg передало, что в администрации президента США Дональда Трампа настаивают на снижении ставки, чтобы последствия распространения коронавируса для экономики были минимальными.

ФРС США из-за коронавируса впервые с 2008 года внепланово снизила ставку, отмечает РБК.

Трамп ранее рассказал о новых мерах безопасности в связи с распространением коронавируса нового типа. Российский дипломат считает, что коронавирус связан с США.

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