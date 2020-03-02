Российский дипломат считает, что коронавирус связан с США

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2 марта 2020, 20:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

фото: pixabey

Эпидемия коронавируса в Китае может быть связана с разработками биологического оружия, заявил дипломат Иван Сурма.

«В своё время Онищенко говорил о том, что использование таких процессов является новым видом гибридной войны. Мы видим политическую подоплёку и в этом процессе. Если раньше переделы рынков осуществлялись чисто военными путями, то сейчас видим новый вид переделов рынка с помощью определённых региональных мини-, микроэпидемий, которые раздуваются до глобальных масштабов и используются в своих целях – коммерческих, военно-политических и так далее», - отметил дипломат.