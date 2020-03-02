Трамп заявил о введении новых мер безопасности в связи с коронавирусом

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал о новых мерах безопасности в связи с распространением коронавируса нового типа. Ранее стало известно, что в стране скончался второй заболевший.
В дополнение к проверкам пассажиров, выезжающих из некоторых стран с высоким риском заражения коронавирусом, перед посадкой в самолет, их будут тщательно проверять специалисты после приземления в Америке, заявил Дональд Трамп.
Ранее американский вице-президент Майкл Пенс подчеркнул, что США приняли решение ввести запрет на въезд в страну иностранцев, посещавших Иран в последние две недели.