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Трамп заявил о введении новых мер безопасности в связи с коронавирусом

, 09:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Трамп заявил о введении новых мер безопасности в связи с коронавирусом
президент США Дональд Трамп, Liu Jie/XinHua

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп рассказал о новых мерах безопасности в связи с распространением коронавируса нового типа. Ранее стало известно, что в стране скончался второй заболевший.

В дополнение к проверкам пассажиров, выезжающих из некоторых стран с высоким риском заражения коронавирусом, перед посадкой в самолет, их будут тщательно проверять специалисты после приземления в Америке, заявил Дональд Трамп.

Ранее американский вице-президент Майкл Пенс подчеркнул, что США приняли решение ввести запрет на въезд в страну иностранцев, посещавших Иран в последние две недели.

ЕТ

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