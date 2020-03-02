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Вторая смерть от коронавируса нового типа зафиксирована в США

, 07:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Вторая смерть от коронавируса нового типа зафиксирована в США
стетоскоп, pixabay.com
Вторая смерть от коронавируса нового типа зафиксирована в Соединенных Штатах Америки. В минздраве округа Кинг подчеркнули, что человек скончался в штате Вашингтон на северо-западе страны.
 
В минувшую субботу департамент здравоохранения штата Вашингтон заявил о первой смерти на территории Соединенных Штатов от пневмонии, которую вызывает коронавирус. Жертвой заболевания стал 50-летний мужчина. 
 
Вторым умершим от коронавируса нового типа стал мужчина старше 70 лет, который проходил лечение в больнице EvergreenHealth.
ЕТ

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Оглашен прогноз о тройной катастрофе Турции по итогам возможной войны с Россией

Оглашен прогноз о тройной катастрофе Турции по итогам возможной войны с Россией

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