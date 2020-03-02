Соединенные штаты сняли санкции с двух российских компаний

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2 марта 2020, 20:44 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Соединенные штаты Америки исключили две российские компании, связанные с поставками в Северную Корею, из санкционных списков. Об этом сообщается на сайте министерства финансов США в понедельник.

Из-под санкций вывели зарегистрированное в Москве АО "Независимая нефтегазовая компания" и владивостокский "Приморскнефтепродукт". США ввели санкции против этих компаний из-за развития ядерной программы Пхеньяна.

Отдельно упомянуты и другие юридические лица, под которыми также известны эти компании. При этом, как отмечает интернет-портал Lenta.ru, тем же документом американские санкции вводятся в отношении двух граждан Китая.

Ранее глава комитета по международной политике Федерального собрания ФРГ, кандидат в председатели партии немецких консерваторов - ХДС Норберт Реттген призвал ввести санкции в отношении РФ в связи с ситуацией в Идлибе.