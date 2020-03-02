Немецкий политик предложил ввести санкции в отношении России из-за ситуации в сирийском Идлибе

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2 марта 2020, 19:14 [ «Аргументы Недели» ]

globallookpress.com

Глава комитета по международной политике Федерального собрания ФРГ, кандидат в председатели партии немецких консерваторов - Христианско-демократического союза (ХДС) Норберт Реттген призвал ввести санкции в отношении России в связи с ситуацией в сирийском Идлибе.

По мнению немецкого политика, с европейские главы МИД не могут мирно уговорить Москву не лезть в Сирию. Реттген в прямом эфире телеканала n-tv призвал надавить на президента РФ Владимира Путина, а если он не согласиться договариваться и остановить войну в Сирии, ввести политическое и массивное экономическое давление.

По его словам, французско-германская инициатива по давлению на Москву, совместно с другими, "это было бы эффективно".

Ситуация в сирийском Идлибе обострилась после того, как 27 февраля боевики запрещенной в России террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам" начали крупномасштабное наступление на позиции войск Башара Асада. Правительственне войска САР открылаи ответный огонь. В результате погибли и ранены турецкие военные.

По информации Минобороны РФ, они вообще не должны были там быть. Авиация ВКС РФ тогда в Идлибе не применялась.

Российские военные находятся в Сирии с 2015 года по просьбе президента САР Башара Асада для борьбы с террористическими группировками.

По последним данным, сирийская оппозиция взяла под контроль еще три населенных пункта. За один день Асад потерял Хазарин, Кафрмус и Даруль Кебире, район Джебель Завия, который имеет стратегическое значение.