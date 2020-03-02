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У Асада забрали еще три населенных пункта

, 17:29 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

У Асада забрали еще три населенных пункта
Башар Асад и Владимир Путин на фото пресс-службы Кремля

Сирийская оппозиция взяла под контроль еще три населенных пункта. За один день Асад потерял Хазарин, Кафрмус и Даруль Кебире. Об этом сообщило агентство Анадолу.

Ожесточенные бои начались 1 марта и продолжались до следующего дня. Армия Башара Асада отступила и потеряла район Джебель Завия. Он имеет стратегическое значение.

«В целом за последние три дня отряды умеренной оппозиции вернули контроль уже над 12 населенными пунктами зоны деэскалации», — сообщает агентство Анадолу.

Стратегическое значение района Джебель Завия связывают с горной грядой, а также трассой, которая связывает Алеппо и Латакию.

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