У Асада забрали еще три населенных пункта

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2 марта 2020, 17:29 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ]

Башар Асад и Владимир Путин на фото пресс-службы Кремля

Сирийская оппозиция взяла под контроль еще три населенных пункта. За один день Асад потерял Хазарин, Кафрмус и Даруль Кебире. Об этом сообщило агентство Анадолу.

Ожесточенные бои начались 1 марта и продолжались до следующего дня. Армия Башара Асада отступила и потеряла район Джебель Завия. Он имеет стратегическое значение.

«В целом за последние три дня отряды умеренной оппозиции вернули контроль уже над 12 населенными пунктами зоны деэскалации», — сообщает агентство Анадолу.

Стратегическое значение района Джебель Завия связывают с горной грядой, а также трассой, которая связывает Алеппо и Латакию.