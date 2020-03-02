Премьер-министр РФ поручил учесть в новом бюджете риски из-за коронавируса

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2 марта 2020, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, фото: globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник, 2 марта, поручил при подготовке бюджета на следующие три года тщательно проанализировать влияние вспышки COVID-19 на экономику.

"Проанализировать все риски: как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые - из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса. Предусмотреть все меры, чтобы сгладить их влияние", - сказал он.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин также предупредил, что ситуация на глобальных сырьевых рынках становится весьма непредсказуемой, поэтому сейчас нужно внимательно за ней наблюдать и готовиться реагировать.

Как ранее сообщали АН, при этом глава Российской Федерации отметил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики. Об этом он сказал в ходе совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках.