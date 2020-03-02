Все новости >>

//Экономика 13+

Премьер-министр РФ поручил учесть в новом бюджете риски из-за коронавируса

, 17:15 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр РФ поручил учесть в новом бюджете риски из-за коронавируса
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, фото: globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании в понедельник, 2 марта, поручил при подготовке бюджета на следующие три года тщательно проанализировать влияние вспышки COVID-19 на экономику.

"Проанализировать все риски: как прежние, которые были связаны с санкциями, так и возможные новые - из-за реакции мировой экономики на эпидемию коронавируса. Предусмотреть все меры, чтобы сгладить их влияние", - сказал он.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин также предупредил, что ситуация на глобальных сырьевых рынках становится весьма непредсказуемой, поэтому сейчас нужно внимательно за ней наблюдать и готовиться реагировать.

Как ранее сообщали АН, при этом глава Российской Федерации отметил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики. Об этом он сказал в ходе совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках.

АС

//картина дня

В мире

Развал всей Украины после окончательного отделения Донбасса предсказал журналист

Развал всей Украины после окончательного отделения Донбасса предсказал журналист

Окончательное отделение Донбасса от Киева станет прецедентом, который приведет к распаду украинского государства. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад журналист Владимир Синельников.

В Госдуме отреагировали на заявление первого заместителя командующего ВМС Украины Андрея Тарасова о том, в случае боевых действий против России киевские военные смогут предотвратить высадку морского десанта.

В Госдуме отреагировали на заявление первого заместителя командующего ВМС Украины Андрея Тарасова о том, в случае боевых…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания введен в медикаментозную кому в одной из больниц в Сочи. Абхазского политика из Сочи перевозят в Краснодар. Бжания…

Владимир Соловьев посоветовал всем россиянам купить недвижимость за границей. Если, конечно, у них на это хватит денег. Таким образом он ответил на вопрос своей огромной…

//новости ан

Кто ровно 25 лет назад убил Владислава Листьева? Почему он отмахнулся от предупреждения, что его пристрелят как бабочку и принял роковой рекламный контракт на 25…

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал газетную новость о том, что президент РФ Владимир Путин может возглавить списки партии "Единая Россия"…

//новости ан

Сообщается, что ведомство не успело согласовать проект постановления правительства о внедрении с 1 марта в России бесплатного доступа к социально значимым сайтам.

//новости ан

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников считает, что последствия распространения коронавируса для российской экономики будут носить временный характер. Ведомство…

Французские и швейцарские власти дали простой, но действенный совет гражданам: при встрече отказаться от поцелуев и рукопожатий, чтобы избежать распространения нового…

Представители компании Олега Тинькова «Тинькофф» прокомментировали сообщение, опубликованное на сайте Лондонской биржи, о том, что власти США собираются арестовать…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан