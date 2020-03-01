Путин оценил текущие цены на нефть для России

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1 марта 2020, 17:05 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, фото: Instagram

Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики. Об этом он сказал в ходе совещания по ситуации на глобальных сырьевых рынках.

"В любом случае нам нужно быть готовыми к самым разным сценариям. Но хочу подчеркнуть: для российского бюджета, для российской экономики текущий уровень цен является приемлемым", - сказал глава государства.

На фоне проблем ведущих экономик мира и общего падения спроса нефтяные котировки марки Brent к концу этой недели опустились к отметке $50 за баррель, хотя в начале года отметка составляла $70 за баррель.

Ранее Владимир Путин рассказал о ситуации в мировой экономике, сложившейся из-за коронавируса. По его словам, распространение новой инфекции негативно влияет на глобальные сырьевые и финансовые рынки.