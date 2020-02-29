Болгария вновь тормозит

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29 февраля 2020, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Строительство газопровода "Турецкий поток" на территории Болгарии вновь замедлилось, сообщает издание Darik News. На текущий момент была сварена лишь третья часть труб из необходимого объема.

Осенью 2019 года генподрядчиком проекта стал итальяно-саудовский консорциум Arkad, а в декабре София пообещала Москве завершить работы к 31 мая 2020 года. При этом к началу марта готовы лишь 103 из 308 км.

За оставшиеся по договору три месяца необходимо построить более 200 километров "Турецкого потока" и уложить газомагистраль. В соответствии с законодательством ответственность лежит исключительно на подрядчике.

Между тем, стоит отметить, что Сербия свой 403-километровый участок завершила еще в декабре 2019 года, однако из-за проблем с болгарской стороны до сих пор не может получать голубое топливо по "Турецкому потоку".

Ранее депутат болгарского парламента Петр Кынев в беседе с изданием "Газета.ru" рассказал о том, как страна упустила свой шанс стать крупнейшим газовым хабом в регионе, совершив ошибку в отношениях с РФ.