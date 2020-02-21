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Новак предоставил подробности предложения России по цене на нефть для Белоруссии

, 14:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Новак предоставил подробности предложения России по цене на нефть для Белоруссии
Александр Новак, Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com
Министр энергетики Александр Новак в пятницу, 21 февраля, рассказал о предложении России по цене на нефть для Белоруссии. Предлагается постепенно снижать для страны премию к стоимости "черного золота".
 
Глава Минэнерго уточнил, что был предложен подход, который учитывает снижение экспортной пошлины. Речь идет об уменьшении премии примерно на два доллара за тонну ежегодно. Новак подчеркнул, что этот шаг даст возможность частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины.
 
Подчеркивается, что вышеуказанное предложение уже доведено до белорусских партнеров.
ЕТ

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