Новак предоставил подробности предложения России по цене на нефть для Белоруссии

Глава Минэнерго уточнил, что был предложен подход, который учитывает снижение экспортной пошлины. Речь идет об уменьшении премии примерно на два доллара за тонну ежегодно. Новак подчеркнул, что этот шаг даст возможность частично компенсировать эффект от уменьшения экспортной пошлины.