Лукашенко сообщил о предложении Путина выплатить Белоруссии компенсацию в $300 млн

//В мире 13+

21 февраля 2020, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

президент Белоруссии Александр Лукашенко, Mustafa Kaya/Xinhua

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с главой России Владимиром Путиным, в рамках которого российский лидер предложил выплатить белорусской стороне $300 млн.

Лукашенко отметил, что его российский коллега предложил формулу, чтобы вычислить, сколько Белоруссия потеряет от уменьшения таможенных пошлин в 2020 году. Белорусский политик в качестве примера привел такую ситуацию: если в прошлом году страна получала от пошлины $1 млрд, то в этом году за счет снижения этой самой пошлины получит около $700 млн.

По словам Александра Лукашенко, Владимир Путин сказал: "Мы $300 млн компенсируем. В том числе за счет премий компаниям".