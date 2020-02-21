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Лукашенко сообщил о предложении Путина выплатить Белоруссии компенсацию в $300 млн

, 12:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Лукашенко сообщил о предложении Путина выплатить Белоруссии компенсацию в $300 млн
президент Белоруссии Александр Лукашенко, Mustafa Kaya/Xinhua

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о телефонном разговоре с главой России Владимиром Путиным, в рамках которого российский лидер предложил выплатить белорусской стороне $300 млн.

Лукашенко отметил, что его российский коллега предложил формулу, чтобы вычислить, сколько Белоруссия потеряет от уменьшения таможенных пошлин в 2020 году. Белорусский политик в качестве примера привел такую ситуацию: если в прошлом году страна получала от пошлины $1 млрд, то в этом году за счет снижения этой самой пошлины получит около $700 млн.

По словам Александра Лукашенко, Владимир Путин сказал: "Мы $300 млн компенсируем. В том числе за счет премий компаниям".

ЕТ

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