Почти вся гражданская промышленность России управляется из офшоров

//Экономика 13+

19 февраля 2020, 12:26 [ «Аргументы Недели» ]

29 февраля 2020 г. закончится третий этап амнистии капиталов. Родина уже два раза закидывала сети в эти гавани. Первый раз с 1 июля 2015 г. по 30 июня 2016 года. Второй – с 01.03.2018 по 28.02.2019. В первый раз выловили 7,2 тыс. специальных деклараций, во вторую волну – 11,8 тысячи.



Сколько денег вернулось – уточнять никто не стал. Говорят, миллиардов пятнадцать американских долларов. Копейки по сравнению с теми суммами, которые выводятся за границу России. Потому что речь идёт о триллионах долларов. Но и это не самое страшное. Главное, что почти вся гражданская промышленность, практически все сектора реальной экономики управляются оттуда, но не из России. Даже стратегические, например, производство продовольствия и продуктовый ретейл.



На прилавках якобы всё есть. Но семенной фонд, без которого ничего не вырастишь, на 60–70% импортный. Если введут санкции на семена, то урожая не будет. Всё, кроме хлеба, придётся импортировать. Затем смотрим: кто всё это выращивает? 48% продукции АПК производят агрохолдинги. Остальное – фермеры и крестьяне, которые не имеют собственной переработки. Все крупнейшие сельхозпроизводители зарегистрированы в иностранной юрисдикции. «Мираторг» – Кипр, «Продимекс» – Кипр, «Русагро» – Кипр. Крупнейшие переработчики – Останкинский мясоперерабатывающий, «Черкизово» – также «иностранцы». Почти 60% рынка переработки молока – иностранцы. Более 70% соков – тоже. Почти 80% замороженных овощей и пива – чужие. 90% – плодоовощной продукции!



Под иностранной юрисдикцией находятся предприятия, производящие «исконно российские» молочные продукты «Домик в деревне», «Весёлый молочник», «Простоквашино», «Растишка» и прочие. Кстати, и крупнейшие торговые сети, которые всем этим торгуют, тоже далеко не российские. И никто из них не хочет перерегистрироваться в страну берёзок и медведя на гербе правящей партии. О какой продовольственной безопасности говорят нам с экранов? «Загасить» кипрский офшор – не нужен даже 6-й флот ВМС США, который контролирует Средиземноморье. Достаточно рыка из Вашингтона.



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