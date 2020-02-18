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Власти ФРГ высказались о "Северном потоке – 2"

, 13:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Власти ФРГ высказались о
флаг Германии, pixabay.com

Министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в ходе выступления на российско-германской конференции в Берлине во вторник, 18 февраля, высказался о строительстве газопровода "Северный поток – 2".   

Альтмайер уточнил, что данный проект отвечает интересам и России, и Германии. Министр также заметил, что в ближайшие годы странам потребуется не меньше, а больше природного газа, поэтому строительство газопровода является важным процессом.

Глава ведомства уточнил, что Москва и Берлин договорились создать совместную рабочую группу по будущей энергетической политике.

ЕТ

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