Путин назвал главную задачу экономической повестки

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12 февраля 2020, 18:57 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/globallookpress.com

Российский лидер Владимир Путин назвал основную задачу экономической повестки. Заявление президента России прозвучало в ходе совещания по экономическим вопросам, сообщает РИА Новости.

Во время данного совещания глава российского государства обсудил с его участниками итоги минувшего 2019 года, текущую ситуацию в социально-экономической сфере, а также планы по наращиванию экономического развития страны.

"Основная задача экономической повестки - запуск нового инвестиционного цикла, выход на ежегодные темпы прироста инвестиций не ниже 5%, а 5-7%, чтобы уже в следующем году обеспечить темпы экономического роста выше мировых", - сказал президент.

По словам Путина, общая главная задача - сделать более основательным, качественным и устойчивым экономический рост, в том числе с учетом факторов внешних вызовов и рисков. По словам главы российского государства, все они "хорошо известны".

Ранее АН сообщали, что вечером в среду, 12 февраля, в Кремле опровергли информацию СМИ о том, что президент России Владимир Путин якобы предложил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение двух стран.