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Аргументы Недели. 5(699) 12–18.02.2020 Скачать номер

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В Кремле опровергли информацию о предложении Путина объединить Россию с Белоруссией

, 17:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Кремле опровергли информацию о предложении Путина объединить Россию с Белоруссией
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Вечером в среду, 12 февраля, в Кремле опровергли информацию СМИ о том, что президент России Владимир Путин якобы предложил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение двух стран.
 
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что российский и белорусский лидеры говорили исключительно об усилении интеграции в рамках Союзного государства.
 
Ранее информационное агентство Bloomberg заявило, что Владимир Путин в рамках недавней встречи с Александром Лукашенко в Сочи предложил объединить Россию и Белоруссию. Белорусский лидер якобы категорически отверг эту идею.
ЕТ

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