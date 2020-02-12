В Кремле опровергли информацию о предложении Путина объединить Россию с Белоруссией

Вечером в среду, 12 февраля, в Кремле опровергли информацию СМИ о том, что президент России Владимир Путин якобы предложил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко объединение двух стран.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что российский и белорусский лидеры говорили исключительно об усилении интеграции в рамках Союзного государства.