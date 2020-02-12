СМИ: Путин пытался убедить Лукашенко объединиться

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12 февраля 2020, 16:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Фото: kremlin.ru

Издание Bloomberg утверждает, что российский президент несколько раз предлагал президенту Беларуси объединиться, но Лукашенко всякий раз отвечал категорическим отказом.

Это предложение, как пишет издание, было планом «А» для сохранения Путина у власти, после того как истечет срок его полномочий в 2024 году. О своем предложении Путин якобы снова напомнил белорусскому лидеру на встрече в Сочи.

Собеседники Bloomberg считают, что объединение с Беларусью позволило бы Путину обойти ограничения президентских сроков, став лидером нового государства. Однако Лукашенко выступил категорически против.