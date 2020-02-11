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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Экономика 13+

Коронавирус ударил по российской экономике

, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус ударил по российской экономике

В Счётной Палате России заявили, что коронавирус нанёс удар по отечественному ВВП. Потеря уже составила 0,2%. Мировая экономика при этом может потерять до 300 миллиардов долларов, отмечает аналитическое агентство Capital Economics.

Азиатские страны страдают от потери туристов. В общем итоге нарушена цепочка поставок товаров и оказания услуг. Ряд предприятий КНР вынуждены останавливать свою деятельность.

При этом эпидемия не носит катастрофический характер. Её распространение удалось остановить. Ранее глава Счётной Палаты Алексей Кудрин говорил, что и без влияния китайской пневмонии на российскую экономику, её существенного роста ожидать не стоит.

Коронавирус отражается и на стоимости мировой нефти. Её потребление значительно сократилось. Россия зафиксировала сокращение спроса на угль, который шёл на экспорт.

В ВОЗ считают, что ситуация с коронавирусом не достигла своего предела. В дальнейшем количество заболевших может стать намного больше. Но уже сейчас китайские компании начинают возвращаться к работе. Прогнозировать последствия вируса можно только после того, как пройдёт его пик. Эксперты из КНР намерены предоставить анализ промышленных показателей в конце февраля. В первую очередь оценке подвергнутся промышленность, туристическая сфера, авиаперевозки.

ПВ

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