Оффшорная чистка: как на Западе борются с отмыванием средств, что ждёт россиян

//Экономика 13+

11 февраля 2020, 07:23 [ «Аргументы Недели», София Гулеишвили​ ]

Финансовый контроль,pixabay.com

Пророчество Оруэлла о тотальном контроле сбывается

CRS, FATCA, директивы AML – вот она, современная альтернатива «полиции мыслей», которая уже вовсю работает на западе и медленно, но верно подбирается к российским границам (а точнее, «денежным мешкам»). Как же западные страны борются с легализацией доходов, полученных незаконным путем?

Одна голова – хорошо, а сто – еще лучше. Да, уже более100 стран присоединились к договору об отмене «банковской тайны» и Единому стандарту отчетности (CRS), согласно которому банки направляют информацию о счетах своих клиентов (сюда входят проценты, дивиденды, выручка от продажи финансовых активов и сведения об остатках на счетах) в местные налоговые органы, которые в дальнейшем обмениваются этой информацией с налоговыми службами других стран. Эти меры были обусловлены беспокойством ЕС из-за крупных потерь в сборе налогов, особенно в Швейцарии, где доходы, полученные в виде процентов от вкладов и трастовых операций до CRS не облагались налогами. Можно было спокойно выводить капиталы через дочерние фирмы, ведь подоходный налог (как и другие налоги) «дома» платить было не нужно. Россия тоже относительно недавно, в январе 2018 года, присоединилась к европейскому банковскому «флешмобу».

Но развитие интернета, криптовалют и оффшорных зон продолжают модернизировать схемы отмывания денег, при этом усложняя процесс отслеживания финансовых потоков. Поэтому на CRS Евросоюз не остановился. В июле 2019 года вступила в силу обязательная для всех банков AML-5 (Anti Money Laundering-5)– пятая директива по предотвращению использования финансовых систем с целью отмывания денег, ради которой к 2020 году все государства ЕС должны были откорректировать свое законодательство. AML-5 распространяется и на фиатные деньги, и на криптовалюту, провайдеры которой теперь вынуждены работать в условиях жесткого контроля, прозрачности и регулирования KYC (Know Your Customer), идентифицирующего личность контрагента перед совершением финансовой операции.

США же «подчинили» 90% стран мира соглашениям FATCA – закона «О налоговых требованиях к иностранным счетам», содержащий ряд условий для иностранных финансовых организаций, которые обязаны информировать Службу внутренних доходов (IRS) о счетах своих клиентов и взимать налог размером в 30% с их пассивных доходов, имеющих отношение к США. Однако же российские банки в соответствии с законодательством не имеют права удерживать налог, поэтому этим занимаются иностранные посредники, выставляя российским банкам счета за свои услуги.

Выходит, что теневому сектору гораздо проще работать с наличностью. Но и в этом его «обломали». В странах Европы (в рамках борьбы все с тем же отмыванием денег) существуют ограничения в обращении кэша и для физических, и для юридических лиц. Единых мер для каждого государства ЕС нет. Так, лимит для наличного расчета в Бельгии – 3000, Греции – 1500, Португалии – 1000 евро. В России максимальный размер расчетов «живыми» деньгами составляет 100 000 руб. Но шаг за шагом наличные начинают уходить в тень (уже не в экономическом смысле). Так, на выпуск самой «популярной» среди мошенников банкноты в 500 евро с 2019 года действует запрет.

С западными странами все ясно – вернемся к «домашним» вопросам. До сих пор борьба с отмыванием денег в России не имела видимых успехов, даже с учетом того, что на государственном уровне якобы происходило правовое регулирование ситуации. От различных ведомств постоянно исходят все новые инициативы об отмене банковской тайны. То госслужащих (следователей МВД, СК , ФСБ, инспекторов ФНС) наделяют особым статусом для получения конфиденциальных банковских данных (2013 год), то от МВД поступают предложения о беспрепятственном (без решения суда) получении сведений, составляющих банковскую тайну (2018 год). В июле 2019 года подобную идею озвучивает и глава СК РФ Александр Бастрыкин, предлагающий предоставлять следователям доступ к банковским данным на стадии следственной проверки.

Недавно был обнародован план законопроектной деятельности нового правительства РФ на 2020 год, направленный на, помимо всего прочего, «создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности». И тут же – в начале февраля – вступили с силу новые правила Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который в том числе входит РФ, по провозу наличных через границу, в соответствии с которыми для сумм от 100 тысяч долларов необходимо будет заполнить декларацию и подтвердить происхождение денег (для этого можно использовать документы о совершении сделок, наследовании, дарении, а также бумаги от кредитных организаций, выдавших средства). Новое правительство уже последовало западным трендам по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём.

О неприкосновенности частной жизни – особенно в нашу цифровую эпоху

– вскоре можно будет забыть и в России, где новый премьер-министр – бывший руководитель ФНС.