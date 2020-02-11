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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Экономика 13+

Оффшорная чистка: как на Западе борются с отмыванием средств, что ждёт россиян

, 07:23 [ «Аргументы Недели», ]

Оффшорная чистка: как на Западе борются с отмыванием средств, что ждёт россиян
Финансовый контроль,pixabay.com
Пророчество Оруэлла о тотальном контроле сбывается
 
 CRS, FATCA, директивы AML – вот она, современная альтернатива «полиции мыслей», которая уже вовсю работает на западе и медленно, но верно подбирается к российским границам (а точнее, «денежным мешкам»). Как же западные страны борются с легализацией доходов, полученных незаконным путем?
 
Одна голова – хорошо, а сто – еще лучше. Да, уже более100  стран присоединились к договору об отмене «банковской тайны» и Единому стандарту отчетности (CRS), согласно которому банки направляют информацию о счетах своих клиентов (сюда входят проценты, дивиденды, выручка от продажи финансовых активов и сведения об остатках на счетах) в местные налоговые органы, которые в дальнейшем обмениваются этой информацией с налоговыми службами других стран. Эти меры были обусловлены беспокойством ЕС из-за крупных потерь в сборе налогов, особенно в Швейцарии, где доходы, полученные в виде процентов от вкладов и трастовых операций до CRS не облагались налогами. Можно было спокойно выводить капиталы через дочерние фирмы, ведь подоходный налог (как и другие налоги) «дома» платить было не нужно. Россия тоже относительно недавно, в январе 2018 года, присоединилась к европейскому банковскому «флешмобу». 
 
Но развитие интернета, криптовалют и оффшорных зон продолжают модернизировать схемы отмывания денег, при этом усложняя процесс отслеживания финансовых потоков. Поэтому на CRS Евросоюз не остановился. В июле 2019 года вступила в силу обязательная для всех банков AML-5 (Anti Money Laundering-5)– пятая директива по предотвращению использования финансовых систем с целью отмывания денег, ради которой к 2020 году все государства ЕС должны были откорректировать свое законодательство. AML-5 распространяется и на фиатные деньги, и на криптовалюту, провайдеры которой теперь вынуждены работать в условиях жесткого контроля, прозрачности и регулирования KYC (Know Your Customer), идентифицирующего личность контрагента перед совершением финансовой операции. 
США же «подчинили» 90% стран мира соглашениям FATCA – закона «О налоговых требованиях к иностранным счетам», содержащий ряд условий для иностранных финансовых организаций, которые обязаны информировать Службу внутренних доходов (IRS) о счетах своих клиентов и взимать налог размером в 30% с их пассивных доходов, имеющих отношение к США. Однако же российские банки в соответствии с законодательством не имеют права удерживать налог, поэтому этим занимаются иностранные посредники, выставляя российским банкам счета за свои услуги. 
 
Выходит, что теневому сектору гораздо проще работать с наличностью. Но и в этом его «обломали». В странах Европы (в рамках борьбы все с тем же отмыванием денег) существуют ограничения в обращении кэша и для физических, и для юридических лиц. Единых мер для каждого государства ЕС нет. Так, лимит для наличного расчета в Бельгии – 3000, Греции – 1500, Португалии – 1000 евро. В России максимальный размер расчетов «живыми» деньгами составляет 100 000 руб. Но шаг за шагом наличные начинают уходить в тень (уже не в экономическом смысле). Так, на выпуск самой «популярной» среди мошенников банкноты в 500 евро с 2019 года действует запрет. 
 
С западными странами все ясно – вернемся к «домашним» вопросам. До сих пор борьба с отмыванием денег в России не имела видимых успехов, даже с учетом того, что на государственном уровне якобы происходило правовое регулирование ситуации. От различных ведомств постоянно исходят все новые инициативы об отмене банковской тайны. То госслужащих (следователей МВД, СКФСБ, инспекторов ФНС) наделяют особым статусом для получения конфиденциальных банковских данных (2013 год), то от МВД поступают предложения о беспрепятственном (без решения суда) получении сведений, составляющих банковскую тайну (2018 год). В июле 2019 года подобную идею озвучивает и глава СК РФ Александр Бастрыкин, предлагающий предоставлять следователям доступ к банковским данным на стадии следственной проверки.
 
Недавно был обнародован план законопроектной деятельности нового правительства РФ на 2020 год, направленный на, помимо всего прочего, «создание условий для экономического роста, совершенствование контрольно-надзорной деятельности». И тут же – в начале февраля – вступили с силу новые правила Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в который в том числе входит РФ, по провозу наличных через границу, в соответствии с которыми для сумм от 100 тысяч долларов необходимо будет заполнить декларацию и подтвердить происхождение денег (для этого можно использовать документы о совершении сделок, наследовании, дарении, а также бумаги от кредитных организаций, выдавших средства). Новое правительство уже последовало западным трендам по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путём.
 
 О неприкосновенности частной жизни – особенно в нашу цифровую эпоху
– вскоре можно будет забыть и в России, где новый премьер-министр – бывший руководитель ФНС
 

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