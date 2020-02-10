Роста российской экономики не будет

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10 февраля 2020, 11:12 [ «Аргументы Недели» ]

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В Счётной палате России считают, что ускорения отечественной экономики в этом году ожидать не стоит. Несмотря на то, что Минэкономразвития спрогнозировал рост в 2%, эксперты в этом сильно сомневаются. Причиной такого прогноза является слабый приток в страну иностранных инвестиций, промышленное производство сокращает темпы. Китайский коронавирус также внёс негативную лепту в развитие нашей экономики.



В Министерстве экономики предполагают, что рост розничной торговли сможет улучшить экономическую ситуацию в стране. Помимо этого национальные проекты, по мнению чиновников ведомства, смогут дать некоторый импульс. В ведомстве уверены, что к 2020 году рост составит уже 3% годовых. Чиновники планируют улучшить положение, несмотря на понижение общемировых тенденций экономического развития.



Руководитель Счётной Палаты Алексей Кудрин считает прогнозы Министерства экономики слишком оптимистичными. Промышленное производство в России имеет неравномерную динамику.



Максимальный рост экономики в России может составить не более 1,5%. Из-за роста бедности покупательский спрос населения также падает. Отсутствие реформ и монополизация рынка тормозят развитие экономики.



