Дерипаска раскритиковал Центробанк за

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8 февраля 2020, 17:13 [ «Аргументы Недели» ]

Олег Дерипаска, фото: Instagram

Миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал действия Центробанка, снизившего ключевую ставку на 0,25 процентного пункта - до шести процентов годовых. О своей точке зрения он рассказал в Telegram.

Бизнесмен счел, что это стало первой подножкой правительству Мишустина: "Мина под национальные проекты и программу борьбы с бедностью. Грабеж Центральным банком промышленности и населения продолжается".

В связи с этим миллиардер призвал "пристегнуть ремни". В преддверии заседания ЦБ бизнесмен указывал на необходимость снижения ключевой ставки "до адекватных глобальному тренду 4,5%, а не на позорные 0,25%".

Напомним, ранее бизнесмен выразил уверенность, что назрела необходимость внести поправки в регламент работы ЦБ: зафиксировать в списке задач создание рабочих мест, экономический рост и снижение бедности.