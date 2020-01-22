Бизнесмен предлагает внести поправки в работу Банка России

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22 января 2020, 15:23 [ «Аргументы Недели» ]

Олег Дерипаска. Фото: соцсети

Бизнесмен Олег Дерипаска считает, что назрела необходимость внести поправки в регламент работы Центробанка.

По его словам, нужно зафиксировать в списке решаемых Банком России задач не просто борьбу с инфляцией, а создание новых рабочих мест, экономический рост и снижение бедности.

Он считает, что ЦБ несет ответственность «за стагнацию последних шести лет и отсутствие прогресса в решении проблемы бедности». По мнению Дерипаски, в основе работы Банка России остается старый смысл – стабильность, защита и обеспечение устойчивости рубля, а движения вперед нет.

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