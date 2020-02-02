"Газовый армагеддон" предсказали в США

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2 февраля 2020, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Соединенным штатам Америки предсказали "газовый армагеддон" в связи с перенасыщением глобального рынка и падением спроса на топливо. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на Bank of America.

По словам аналитиков банка, американским производителям газа удалось существенно укрепить свои позиции за счет начавшегося в начале 2010-х годов сланцевому буму. Однако сейчас начали возникать проблемы при экспорте товара.

В частности, это происходит из-за конкуренции, теплых зим на территории Европе, а также существенное снижение спроса на топливо со стороны Китая: "Теплые зимы приближают газмагеддон", - считают аналитики Bank of America.

Ранее, как писали АН, дочерняя компания украинского «Нафтогаза» «Укргазодобыча» сообщила, что началось истощение важнейших газовых месторождений страны. Уровень истощенности пяти объектов достигает 79-90 процентов.