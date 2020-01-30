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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Экономика 13+

На Украине заявили об истощении крупнейших месторождений газа

, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине заявили об истощении крупнейших месторождений газа
Фото: pixabay.com

Дочерняя компании украинского «Нафтогаза» «Укргазодобыча» сообщила, что началось истощение важнейших газовых месторождений страны. Уровень истощенности пяти объектов достигает 79-90 процентов.

«Мы часто говорим о значительном истощении месторождений. Так вот, приводим уровень истощенности топ-5 крупнейших месторождений компании: Шебелинское - 89%, Западно-Крестищенское - 90%, Яблуновское - 79%, Ефремовское - 82%, Мелеховское - 82%», - уточнили в компании. 

В «Укргазодобыче» отметили, что сейчас ведется поиск новых ресурсов. Известно, что в 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 миллиарда кубометров газа, а также увеличить запасы страны почти на 15 млрд кубометров «голубого топлива» и подготовить к бурению несколько объектов.

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БА

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