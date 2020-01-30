На Украине заявили об истощении крупнейших месторождений газа

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30 января 2020, 08:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Дочерняя компании украинского «Нафтогаза» «Укргазодобыча» сообщила, что началось истощение важнейших газовых месторождений страны. Уровень истощенности пяти объектов достигает 79-90 процентов.

«Мы часто говорим о значительном истощении месторождений. Так вот, приводим уровень истощенности топ-5 крупнейших месторождений компании: Шебелинское - 89%, Западно-Крестищенское - 90%, Яблуновское - 79%, Ефремовское - 82%, Мелеховское - 82%», - уточнили в компании.

В «Укргазодобыче» отметили, что сейчас ведется поиск новых ресурсов. Известно, что в 2019 году удалось открыть три новых месторождения на 2,15 миллиарда кубометров газа, а также увеличить запасы страны почти на 15 млрд кубометров «голубого топлива» и подготовить к бурению несколько объектов.

Ранее советник президента Украины Игорь Новиков не нашел цензурных слов, комментируя ситуацию с ценами на газ.